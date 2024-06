Onde assistir a Coritiba x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Coritiba recebe o Vila Nova na tarde deste sábado (29), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o Coritiba caiu para a 18ª posição, com 18 pontos. O Coxa quer se recuperar na competição para tentar se aproximar do G-4.

Do outro lado, o Vila Nova venceu os dois últimos jogos e subiu para o quarto lugar, com 20 pontos. O Alvirrubro quer o terceiro triunfo consecutivo para permanecer dentro da zona de acesso.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Mauricio Antonio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Sebastian Gómez, Vini Paulista e Matheus Frizzo; Figueiredo, Wesley Pomba (Robson) e Leandro Damião.

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Luciano Naninho (Geovane); Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson.

Desfalques

Coritiba

Lucas Ronier cumpre suspensão.

Vila Nova

Igor Henrique e Júnior Todinho estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim (árbitro), Fernanda Kruger (FIFA) e Ruan Luiz de Barros Silva (assistentes), Elvio Kertelt Legnani (quarto árbitro) e Carlos Eduardo Nunes Braga (VAR)