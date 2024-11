Onde assistir a Coritiba x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (11), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 36ª rodada da Série B 2024. A terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

No meio da tabela, com 50 pontos, o Coritiba busca reencontrar o caminho da vitória após a goleada sofrida para o Mirassol por 4 a 1. O Coxa não possui mais chances matemáticas de conquistar o acesso. Já o Santos, na liderança da Série B, com 65 pontos, precisa de uma vitória para conquistar a vaga na Série A.

Em 52 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 30 vitórias, contra 13 do Coritiba, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Peixe goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Geovane Meurer (Matheus Bianqui) e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado.

Santos: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Desfalques

Coritiba

Vini Paulista cumprirá suspensão.

Santos

Jair Cunha e Serginho estão no departamento médico, enquanto Diego Pituca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

