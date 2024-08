Onde assistir a Coritiba x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 20ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT, no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Coritiba, com 23 pontos, vem de derrota para o Botafogo-SP por 2 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Jorginho terá o retorno de Benevenuto.

Já a Ponte Preta, com 26, venceu o Avaí por 1 a 0 e está a quatro pontos do G-4. O goleiro Pedro Rocha e o zagueiro Mateus Silva voltam a ficar à disposição.

Provável escalação

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli e Sebá Gomez; Lucas Ronier, Frizzo e Robson (Figueiredo); Eberth (Figueiredo).

Ponte Preta: Pedro Rocha; João Gabriel, Mateus Silva, Sergio Raphael e Igor; Castro e Emerson Santos; Matheus Régis, Elvis e Everton; Jeh.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR