Onde assistir a Coritiba x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Paysandu se enfrentam neste domingo (7), às 11h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Vila Nova por 1 a 1 e ser derrotado pelo Amazonas por 1 a 0, o Coritiba busca reencontrar o caminho da vitória. Com 19 pontos, o Coxa quer se aproximar do G-4 da Série B. Já o Paysandu, com 16 pontos, está na briga contra o rebaixamento. Nos últimos quatro jogos, foram dois empates e duas vitórias.

"Quem joga no Paysandu não tem que escolher adversário. A Série B é muito difícil e recheada de boas equipes. Encaramos esse duelo com o Coritiba da melhor forma possível. Eles, assim como a gente, tem um time experiente, e acredito que vão propor jogo no início, por jogar em casa. Mesmo assim, vamos tentar aplicar o nosso estilo de jogo e fazer um duelo franco. Dá, sim, pra gente sair com a vitória no domingo", afirmou Edilson.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto (Thalisson), Maurício Antônio e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez, Vini Paulista (Morelli) e Matheus Frizzo; Robson, Lucas Ronier e Figueiredo.

Paysandu: Diogo Silva; Edison Júnior, Wanderson, Carlão e Kevyn; João Vieira, Val Soares e Juninho; Jean Dias, Nícolas e Esli Garcia.

Desfalques

Coritiba

Bruno Melo cumprirá suspensão

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR

Arbitragem: Fábio Augusto Santos (árbitro), Vanessa Santos e Daniel Vidal (assistentes), William Machado (quarto árbitro), Carlos Eduardo Nunes (VAR)