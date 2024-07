Onde assistir a Coritiba x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 20 pontos e um aproveitamento de 44%, o Coritiba entra em campo pressionado pela vitória após dois empates e duas derrotas na Série B. Já o Mirassol, em oitavo lugar, com 22 pontos, vem de derrota para a Ponte Preta por 4 a 2.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Morelli, Sebastian Gómez e Vini Paulista; Robson, Lucas Ronier e Figueiredo (Brandão).

Mais artigos abaixo

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Alex Silva; Gabriel, Danielzinho e Isaque; Negueba, Vinicius Peixoto e Dellatorre.

Desfalques

Coritiba

Matheus Frizzo cumprirá suspensão.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 19 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (árbitro), Schumacher Marques e Lorival Candido (assistentes), Elvio Kerelt (quarto árbitro), Marco Aurélio Augusto Fazekas (VAR)