Onde assistir a Coritiba x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (7), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Ceará por 1 a 0 na última rodada da Série B, o Coritiba busca a recuperação. No meio da tabela, com 11 pontos, o Coxa registra três vitórias, dois empates e três derrotas. Um aproveitamento de 45%.

Por outro lado, o Ituano está na zona de rebaixamento, com seis pontos conquistados em 24 disputados. Em oito jogos, foram duas vitórias e seis derrotas. Na última rodada, perdeu para o Avaí por 1 a 0.

