Onde assistir a Coritiba x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas na Série B (para o Sport e o Avaí por 1 a 0), o Coritiba chega pressionado por um resultado. No momento, ocupa a 13ª posição, com quatro pontos conquistados. Anteriormente, empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 e venceu o Brusque por 1 a 0.

Do outro lado, o Guarani, atualmente na zona de rebaixamento com três pontos, busca conquistar sua segunda vitória consecutiva na Série B. Após sofrer derrotas para o Vila Nova por 2 a 0, a Chapecoense por 1 a 0 e o Santos por 4 a 1, o time venceu o Botafogo-SP por 2 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Sebastian Gómez e Matheus Frizzo; Wesley Pomba, Lucas Ronier e Leandro Damião.

Guarani: Vladimir; Heitor, Douglas, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, Camacho e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Airton.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Não há desfalques confirmados.

Quando é?