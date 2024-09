Onde assistir a Coritiba x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (27), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vitórias sobre o Ceará e Ituano, o Coritiba busca emplacar o terceiro triunfo consecutivo na Série B. Com 40 pontos, o Coxa quer reduzir a diferença de seis pontos para o Mirassol, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Goiás está em 12º lugar, com 37 pontos. Sem vencer há duas rodadas, o Esmeraldino vem de empate com o Sport por 1 a 1, além de derrota para o Mirassol por 1 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Maurício Antônio e Bruno Melo; Zé Gabriel, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Robson e Júnior Brumado.

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, Edson Felipe (David Braz) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu (Thiago Galhardo) e Welliton Mateus.

Desfalques

Coritiba

Matheus Frizzo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Goiás

Lucas Ribeiro cumprirá suspensão.

Quando é?