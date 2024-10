Onde assistir a Coritiba x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (28), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 18h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira , pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Paysandu por 2 a 1 na última rodada, o Coritiba busca a recuperação na Série B. No meio da tabela, com 47 pontos, o Coxa terá o retorno do volante Vini Paulista, que cumpriu suspensão após expulsão diante do Vila Nova.

Por outro lado, o CRB está na luta contra o rebaixamento. Com 36 pontos, foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos terá o retorno de Segovia, recuperado de lesão. Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma cinco vitórias, contra quatro do CRB, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o time alagoano venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Mauricio Antônio (Thalisson), Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Willian Formiga (Ryan); Falcão, João Pedro e Gegê (Chay); Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Coritiba

Marcelo Benevenuto e Matheus Bianqui estão suspensos.

CRB

Falcão cumprirá suspensão.

Quando é?