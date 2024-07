Onde assistir a Coritiba x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Chapecoense entram em campo na tarde deste sábado (27), a partir das 17h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Há seis jogos sem vencer (dois empates e quatro derrotas), o Coritiba está na 15ª posição, com 20 pontos. Os resultados recentes acarretaram na demissão de Fábio Matias e a equipe será comandada por Guilherme Bossle, do sub-20.

Do outro lado, a Chapecoense vive um jejum de três jogos sem vencer e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A Chape está na 16ª posição, com 19 pontos marcados e sabe que precisa reagir para não terminar a rodada no Z-4.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo (Thalisson) e Jamerson; Sebastián Gómez, Morelli (Vini Paulista) e Matheus Frizzo; Robson, Lucas Ronier e Éberth (Figueiredo).

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Mancha, Habraão, Bruno Leonardo e Maílton; Rafael Carvalheira, Auremir e Boschetti; Marcinho, Giovanni Augusto e Thomás.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Mário Sérgio, JP Galvão e Marcelinho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (árbitro), Thiago Rosa de Oliveira e Thiago Filemon Soares Pinto (assistentes), Maria Luiza Brandellero dos Santos (quarto árbitro) e Marcio Henrique de Gois (VAR)