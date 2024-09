Onde assistir a Coritiba x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 27ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no Youtube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Coritiba chega pressionado pela vitória. Em 12º lugar, com 34 pontos, o Coxa está a oito do Sport, equipe que fecha o G-4 da Série B 2024.

Por outro lado, o Ceará, em sexto lugar, com 39 pontos e um aproveitamento de 50%, vem de derrota para a Chapecoense por 2 a 1. Para o confronto, o técnico terá os retornos de Matheus Bahia, Richardson e Saulo Mineiro, que cumpriram suspensão na última rodada.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Rodrigo Gelado; Zé Gabriel (Morelli), Sebastián Gómez e Vini Paulista; Robson, Lucas Ronier e Júnior Brumado.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia (Éric Melo); De Lucca, Richardson e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Lucas Rian e Aylon.

Desfalques

Coritiba

Bruno Melo está suspenso pelo terceiro amarelo.

Ceará

Lourenço cumprirá suspensão, enquanto Andrey, por questões contratuais, é desfalque.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR