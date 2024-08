Onde assistir a Coritiba x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias e um empate, o Coritiba volta a campo buscando manter a sequência positiva na Série B. Com 30 pontos, o Coxa ocupa o meio da tabela, enquanto o Avaí mira o G-4. Com três vitórias consecutivas, o Leão da Ilha soma 34 pontos.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto (Maurício Antônio), Bruno Melo e Jamerson; Morelli, Sebastián Gómez e Vini Paulista (Brandão); Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Figueiredo (Robson).

Mais artigos abaixo

Avaí: César; Willian Maranhão, Vilar, Tiago Pagnussat; Judson, Mário Sergio, Giovanni, Pedro Castro, Marcos Vinícius; Maurício Garcez, Vagner Love.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 27 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR