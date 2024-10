Onde assistir a Coritiba x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (13), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Amazonas se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sonhando com o acesso, o Coritiba precisa de pelo menos mais 22 pontos. No momento, o Coxa ocupa a 12ª posição, com 41 pontos, a nove do Mirassol, equipe que fecha o G-4. Sem vencer há duas rodadas, a equipe vem de empate sem gols com o Goiás e derrota para o América-MG por 2 a 1.

Por outro lado, o Amazonas, com 42 pontos e um jogo a menos disputado na Série B, vem de vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Morisco; Natanael, Mauricio Antonio, Benevenuto e Bruno Melo; Morelli (Zé Gabriel), Sebastian Gómez e Josué (Frizzo); Ronier, Robson e Brumado.

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño, Fabiano; Jiménez, Barros, Diego Torres; Igor Bolt, Luan Silva, Robson.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Serafim e Ênio vão cumprir suspensão

Quando é?

Data: domingo, 13 de outubro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)