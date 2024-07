Onde assistir a Corinthians x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Ainda sem técnico, após a demissão de António Oliveira, o Corinthians será comandado por Raphael Laruccia, treinador do sub-20. Na zona de rebaixamento, com nove pontos, o Timão volta a campo pressionado pela vitória depois de cinco empates e quatro derrotas nos últimos nove jogos disputados.

Do outro lado, o Vitória, com 12 pontos e um aproveitamento de 30%, busca se afastar do Z-4 do Brasileirão. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Athletico-PR por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Léo Naldi, suspenso.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Leo Mana (Matheus França), Cacá, Caetano (Gustavo Henrique), Hugo; Raniele, Ryan Gustavo, Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto, Pedro Raul (Arthur Sousa).

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Matheusinho; Janderson, Zé Hugo (Culebra ou Jean Mota) e Alerrandro.

Desfalques

Corinthians

Breno Bidon cumprirá suspensão, enquanto Maycon e Ruan Oliveira estão no DM. Já Félix Torres está disputando a Copa América.

Vitória

Everaldo, Bruno Uvini, Camutanga, Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Osvaldo estão lesionados, enquanto Léo Naldi está suspenso.

Quando é?

Data: quinta-feira, 4 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Gustavo Ervino (árbitro), Thiaggo Americano e Bruno Muller (assistentes), Lucas Casagrande (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)