Onde assistir a Corinthians x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado por cinco vitórias seguidas, o Corinthians está na briga por uma vaga na Libertadores de 2025. No momento, o Timão soma 44 pontos e aproveitamento de 43%. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá os retornos de José Martínez e Romero.

Por outro lado, o Vasco, no meio da tabela, com 43 pontos, está pressionado pela vitória. Sem vencer há três rodadas, o Cruzmaltino vem de derrota por 1 a 0 para o Internacional. Sem Mateus Carvalho, suspenso, Rafael deve optar pela entrada de Hugo Moura no time titular.

Em 104 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 46 vitórias, contra 25 do Vasco, além de 33 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão, a equipe carioca venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames, Payet (Coutinho), Leandrinho (Emerson Rodríguez), Maxime Dominguez (Puma Rodríguez) e Vegetti.

Desfalques

Corinthians

Yuri Alberto e Félix Torres estão lesionados, enquanto Memphis Depay está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Vasco

Mateus Carvalho cumprirá suspensão.

Quando é?