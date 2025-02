Onde assistir a Corinthians x São Bernardo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e São Bernardo se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras na última rodada do Paulistão, o Corinthians busca ampliar sua sequência de quatro jogos sem perder. Líder do Grupo A com 19 pontos, o Timão busca garantir a vaga nas quartas de final e manter a melhor campanha da primeira fase. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz confirmou que Rodrigo Garro estará à disposição para o confronto.

Já o São Bernardo lidera o Grupo D, com 16 pontos. Em sete jogos no Paulistão, a equipe conquistou cinco vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 76% no torneio.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; João Vitor Jacaré, Félix Torres, João Pedro e Hugo; Charles, Alex Santana, Ryan e Luiz Eduardo; Pedro Raul e Talles Magno (Ángel Romero).

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto e Pará; Hugo Sanches, Romisson e Lucas Lima; Léo Jabá, Fabrício Daniel e Guilherme Queiroz.

Desfalques

Corinthians

Yuri Alberto foi expulso contra o Palmeiras e cumprirá suspensão automática.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Últimos jogos

Confronto direto