Onde assistir a Corinthians x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Fluminense no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a Sul-Americana. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Timão tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final.

O Corinthians encerrou a primeira fase na liderança do Grupo F, com 13 pontos. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Quem avançar terá pela frente nas quartas de final o vencedor do duelo entre Fortaleza e Rosário Central nas quartas de final.

Do outro lado, o RB Bragantino precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na Sul-Americana. Caso vença por um gol, a vaga será definida nos pênaltis. O Massa Bruta conquistou a classificação para as oitavas de final após disputar os playoffs. Na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos, dois a menos que o líder Racing. Já nos playoffs, eliminou o Barcelona de Guayaquil por 4 a 3 no placar agregado.

"Acredito que é importante em determinados momentos fazer o feijão com arroz, mas nunca perder a nossa identidade. Temos que ser corajosos, bravos, sabermos correr riscos e sermos equilibrados. Se fizermos isso, seremos nós. E é isso que vou fazer. Não vou pedir à equipe que jogue para trás. Não vejo a vida assim. Vejo a vida com gosto pelos riscos. Nós temos que ganhar e vamos lá com a postura de querer ganhar. Estamos em desvantagem. Não temos, rigorosamente, nada a perder. Já enfrentou alguém que não tenha nada a perder na vida? É importante. Essa pessoa não tem nada a perder" afirmou o técnico Pedro Caixinha.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá (Ryan) e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Charles e Igor Coronado (Garro); Giovane e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

RB Bragantino: Fabricio; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Corinthians

Diego Palacios, Alex Santana, Maycon, Ruan Oliveira seguem no DM.

RB Bragantino

Cleiton, Lucão, Pedro Henrique, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba e Eric Ramires seguem no DM.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP