Onde assistir a Corinthians x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e RB Bragantino entram em campo na noite deste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos, o Corinthians acabou voltando para a zona de rebaixamento. O Timão é o 18º colocado, com 20 pontos, e sabe que precisa ganhar para não ficar em situação mais delicada no campeonato. O Alvinegro, entretanto, está animado para o duelo, após se classificar às quartas da Copa do Brasil.

Em situação semelhante, o RB Bragantino não ganha há duas partidas e estacionou em 10º lugar, com 26 pontos. O time quer levantar a cabeça após a eliminação na Copa no meio da semana. O Massa Bruta pode ter os reforços de Hurtado e Eduardo Santos, recuperados.

As equipes já se enfrentaram 60 vezes, com 25 vitórias do Corinthians, 15 do RB Bragantino, além de 20 empates. No último confronto, o RB ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo; Raniele, Charles e Garro; Romero e Pedro Henrique (Giovane).

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista e Jadsom; Helinho, Lincoln e Mosquera (Jhon Jhon); Thiago Borbas.

Desfalques

Corinthians

Alex Santa e Yuri Alberto estão no departamento médico, enquanto Coronado cumpre suspensão.

RB Bragantino

Juninho Capixaba e Matheus Fernandes estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo - SP