Onde assistir a Corinthians x Racing-URU ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Racing se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ via streaming (veja a programação completa).

Classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos, o Timão precisa vencer para terminar como líder e avançar direto às oitavas de final.

Do outro lado, o Racing, líder do Grupo F com 11 pontos, está invicto na Sul-Americana, somando três vitórias e dois empates nos cinco jogos disputados no torneio. Um aproveitamento de 73%. Os uruguaios precisam de apenas um empate para avançar de fase.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado (Romero), Yuri Alberto e Wesley.

Racing: Odriozola; Bueno, Magallanes e Monzón; De los Santos, Rodríguez, Varela e Ferreira; Urretaviscaya, Nandín e Verón.

Desfalques

Corinthians

Pedro Henrique, Palacios e Raul Gustavo estão fora.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?