Onde assistir a Corinthians x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para o mata-mata da Copa do Brasil. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, o Timão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por um de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

Em busca do tetracampeonato, o Corinthians avançou às quartas de final após eliminar o São Bernardo por 2 a 0 na segunda fase, o América-RN com um placar agregado de 4 a 2, e o Grêmio nos pênaltis por 3 a 1 nas oitavas de final.

Por outro lado, o Juventude tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. Na atual edição da Copa do Brasil, a equipe eliminou o Iguatu com um empate na primeira fase, venceu o Paysandu por 3 a 1 na segunda fase, superou o Internacional com um placar agregado de 3 a 2, e passou pelo Fluminense com um placar agregado de 5 a 4.

"Estamos focados na nossa preparação e entendemos a importância de manter a organização ao discutir nossa decisão na Copa do Brasil contra o Corinthians. Nosso objetivo é ir com seriedade e conquistar uma classificação que seria excelente para nossa temporada", afirmou João Lucas.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano; Fagner, Charles, Raniele, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Ronie Carrillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Corinthians

Héctor Hernández e Héctor seguem no departamento médico, enquanto Cacá e Matheuzinho estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Juventude

Rodrigo Sam está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP