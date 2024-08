Onde assistir a Corinthians x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (4), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Grêmio no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 19 pontos e um aproveitamento de 31%, o Timão quer se manter fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Juventude chega embalado pela vitória sobre o Fluminense por 3 a 2 na Copa do Brasil. No entanto, no Brasileirão, a equipe busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 30 jogos disputados, foram 13 vitórias do Corinthians, contra 11 do Juventude, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2024, o time gaúcho venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Ryan) e Rodrigo Garro; Wesley e Giovane.

Juventude: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto.

Desfalques

Corinthians

Yuri Alberto é desfalque por conta de cirurgia para retirada da vesícula.

Juventude

Danilo Boza e João Lucas estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 4 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP