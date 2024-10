Onde assistir a Corinthians x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Internacional entram em campo na noite deste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Vivendo bom momento no campeonato, o Internacional não sabe o que é perder há oito partidas. Os resultados recentes fizeram o Colorado alcançar a sétima posição, com 45 pontos e entrar na briga por uma vaga no G-6.

Já o Corinthians vem de derrota em clássico no jogo passado e continua na zona de rebaixamento. O Timão é o 18º colocado, com 28 pontos, e busca o triunfo para tentar sair do Z-4.

Mais artigos abaixo

Em 87 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 22 do Internacional, além de 38 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, triunfo do Inter por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá (Félix Torres), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez, Charles, Coronado e Rodrigo Garro; Pedro Henrique e Yuri Alberto (Depay).

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Desfalques

Corinthians

Fagner, André Ramalho e Romero cumprem suspensão, enquanto Talles Magno segue no departamento médico.

Internacional

Mercado, Rafael Borré, Rogel e Fernando seguem no departamento médico.

Quando é?