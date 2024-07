Onde assistir a Corinthians x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Distrito Federal) na TV aberta, do SporTV na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, o Corinthians concentra suas atenções na disputa da Copa do Brasil. Em busca do quarto título do torneio, o Timão assegurou a classificação para as oitavas de final ao eliminar o São Bernardo por 2 a 0 na segunda fase e superar o América-RN por 4 a 2 no placar agregado.

Do outro lado, o Grêmio, com cinco títulos na história da Copa do Brasil, eliminou o Operário-PR na terceira fase por 3 a 1 no placar agregado. Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Portaluppi vive dilema com o desgaste físico dos jogadores.

Mais artigos abaixo

Em 92 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 35 vitórias, contra 30 do Corinthians, além de 27 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Cacá, André Ramalho e Félix Torres; Fagner, Alex Santana (Ryan), Raniele, Rodrigo Garro, Hugo; Yuri Alberto, Romero.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Edenilson; Soteldo e Pavón.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Rodrigo Caio, Gustavo Martins, André Henrique e Diego Costa seguem fora, enquanto Braithwaite não novo teve o visto de trabalho regularizado na Diário Oficial da União.

Quando é?

Data: quarta-feira, 31 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (árbitro), Rodrigo Figueiredo e Nailton Junior de Sousa (assistentes), Alisson Sidnei (quarto árbitro), Helton Nunes (VAR)