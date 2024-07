Onde assistir a Corinthians x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Corinthians quer se manter fora da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, o Timão registra um aproveitamento de 33% e está a três pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Grêmio, na zona de rebaixamento, com 14 pontos, venceu o Vitória por 2 a 0 após uma sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi trata como dúvida a presença de Kannemann, que sofreu uma pancada no tornozelo.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá; Matheuzinho, Alex Santana, Ryan Gustavo, Rodrigo Garro, Hugo; Ángel Romero e Yuri Alberto.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann (Jemerson ou Gustavo Martins), Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson; Soteldo, Pavón, Galdino (Nathan Fernandes ou Arezo).

Desfalques

Corinthians

Gustavo Henrique cumprirá suspensão, enquanto Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira estão machucados.

Grêmio

Carballo está suspenso. Já André Henrique e Diego Costa estão no DM.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (árbitro), Bruno Boschilia e Luiz Claudio Regazone (assistentes), Diego da Silva (quarto árbitro), Pablo Ramon Gonçalves (VAR)