Onde assistir a Corinthians x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há sete jogos, com quatro derrotas e três empates, o Corinthians volta a campo pressionado pela vitória no Brasileirão para se afastar da zona de rebaixamento. Para o confronto, o técnico António Oliveira terá o retorno de Yuri Alberto, que cumpriu suspensão no empate com o Athletico-PR por 1 a 1 na última rodada.

Do outro lado, o Cuiabá, com 11 pontos e um aproveitamento de 33%, segue em busca de abrir distância da zona de rebaixamento. O Dourado chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Em seis jogos disputados, o Corinthians soma quatro vitórias, contra uma do Cuiabá, além de uma derroa. No último encontro válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2023, o Timão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Leo Mana, Cacá, Caetano (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Igor Coronado), Wesley e Yuri Alberto.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta.

Desfalques

Corinthians

Fagner, Pedro Henrique e Diego Palácios estão lesionados, enquanto Félix Torres e Romero estão disputando a Copa América.

Cuiabá

Max está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Fabio Augusto Santos (árbitro), Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa (assistentes), Jonathan Benkenstein (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)