Onde assistir a Corinthians x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado por quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos disputados no Brasileirão, o Corinthians ocupa o meio da tabela, com 41 pontos e ainda busca para afastar qualquer risco de rebaixamento.

Por outro lado, o Cruzeiro voltou a vencer no Brasileirão na última rodada ao bater o Criciúma por 2 a 1 após quatro derrotas e três empates. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz irá preservar o goleiro Cássio para a decisão da Copa Sul-Americana.

Em 86 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 34 vitórias, contra 31 do Cruzeiro, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, a Raposa venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá (Renato), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Charles), Alex Santana (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Cruzeiro: Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Lucas Villalba (João Marcelo) e Marlon; Walace, Lucas Silva, Ramiro (Vitinho) e Mateus Vital; Barreal e Lautaro Díaz.

Desfalques

Corinthians

Félix Torres, José Martínez e Romero estão com suas respectivas seleções, enquanto Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios estão machucados.

Cruzeiro

Veron e Kaio Jorge estão suspensos, enquanto Rafa Silva está no DM.

Quando é?