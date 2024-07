Onde assistir a Corinthians x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (16), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas consecutivas, o Corinthians luta para deixar a zona de rebaixamento. Com 12 pontos, o Timão está a três do Vitória, primeira equipe fora o Z-4 e terá a estreia do técnico Ramón Diaz no comando da equipe. Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão na derrota para o Vasco por 2 a 0, retorna.

Do outro lado, o Criciúma, em 14ª lugar, com 17 pontos, não vence há duas rodadas após ser derrotado pelo Vitória por 2 a 1 e empatar com o Fluminense por 1 a 1. Para o confronto, o técnico Tencati terá o retorno de Felipe Vizeu, recuperado de lesão na posterior da coxa.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho (Fagner), Félix Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus e Matheusinho; Arthur Caíke e Eder.

Desfalques

Corinthians

Ruan Oliveira e Diego Palacios seguem fora.

Criciúma

Felipe Vizeu e Jonathan estão no DM.

Quando é?

Data: terça-feira, 16 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Jonathan Benkenstein (árbitro), Felipe Alan Costa e Jorge Eduardo Bernardi (assistentes), Lucas Guimarães (quarto árbitro), Diego Pombo Lopez (VAR)