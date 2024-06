Onde assistir a Corinthians x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Corinthians encara o Botafogo na noite deste sábado (1), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após um período de paralisação, o Corinthians (15º colocado com 5 pontos) volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e chega confiante para o duelo. O Timão venceu seus dois confrontos pela Copa Sul-Americana, além do duelo pela Copa do Brasil. Baixa certa no time Alvinegro é Fagner, lesionado.

Já o Botafogo também vive momento positivo na temporada. O Fogão está invicto há cinco jogos e, além disso, garantiu classificação tanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores. A equipe está em quarto lugar do campeonato, com 10 pontos.

As equipes já se enfrentaram 102 vezes, com 37 vitórias do Corinthians, 41 do Botafogo, além de 24 empates. No último confronto entre os times, o Timão ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley.

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Danilo Barbosa; Savarino, Luiz Henrique e Junior Santos.

Desfalques

Corinthians

Fagner está no departamento médico.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo - SP

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA) (árbitro), Bruno Boschilia (FIFA) e Tiago Augusto Kappes Diel (assistentes), Jefferson Ferreira de Moraes (quarto árbitro) e Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA) (VAR)