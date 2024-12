Onde assistir a Corinthians x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (03), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (03), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Com sete vitórias consecutivas no Brasileirão, o Corinthians igualou sua melhor sequência positiva na história do torneio ao vencer o Criciúma por 4 a 2 de virada na última rodada. Ocupando a oitava posição com 50 pontos, o Timão depende apenas de si para garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Por outro lado, o Bahia, também com 50 pontos, vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá. Caso conquiste um triunfo nesta terça-feira, o Tricolor garantirá sua classificação para a principal competição do continente, retornando à Libertadores após 35 anos. Atualmente, a equipe comandada por Rogério Ceni leva vantagem sobre o Corinthians no número de vitórias (14 contra 13).

Em 60 jogos entre as equipes, o Corinthians soma 28 vitórias, contra 17 do Bahia, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Timão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Bahia: Adriel; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Biel) e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Bahia

David Duarte, Iago Borduchi e Rezende seguem lesionados.

Quando é?