Onde assistir a Corinthians x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Corinthians encara o Atlético-GO na tarde deste sábado (21), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Corinthians caiu para o 15º lugar, com 25 pontos. O Timão terá o apoio de sua torcida para voltar a vencer e pode ver o Memphis Depay entrar no segundo tempo.

O Atlético-GO, por sua vez, não vence há duas rodadas e é o lanterna, com 18 pontos. O Dragão quer dificultar a vida do rival para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 19 vezes, com 7 vitórias do Corinthians, 6 do Atlético-GO, além de 6 empates.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Romero.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando.

Desfalques

Corinthians

André Ramalho cumpre suspensão, enquanto Raniele segue no departamento médico.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo - SP

Arbitragem: