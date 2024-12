Onde assistir a Corinthians x Argentinos Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Argentinos Juniors se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Além disso, o Paramount+ também vai passar o jogo via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo no Brasileirão, o Corinthians volta sua atenção para a Sul-Americana. O time está na vice-liderança do Grupo F, com sete pontos, um a menos que o líder Racing. O Timão continua na disputa pela classificação para as oitavas de final, tendo registrado até o momento duas vitórias, um empate e uma derrota no torneio.

Do outro lado, o Argentinos Juniors está na terceira posição do Grupo F, com seis pontos. Até o momento, a equipe venceu o Nacional-PAR por 3 a 2 e o Corinthians por 1 a 0, mas sofreu derrotas para o Racing-URU por 3 a 0 e por 2 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Wesley, Romero, Yuri Alberto.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez, Thiago Santamaría, Román Vega, Francisco Álvarez, Tobías Palacio, Ariel Gamarra, Alan Lescano, Emiliano Viveros, Leonardo Heredia, Luciano Gondou, Maximiliano Romero.

Desfalques

Corinthians

Ruan Oliveira, Diego Palacios, Raniele, Pedro Henrique, Matheus Araújo e Maycon estão no departamento médico.

Argentinos Juniors

Sebastián Prieto, expulso contra o Racing cumprirá suspensão.

Quando é?