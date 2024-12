Onde assistir a Coquimbo Unido x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coquimbo Unido e RB Bragantino se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ via streaming (veja a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na vice-liderança do Grupo H, com os mesmos 12 pontos que o líder Racing, o Massa Bruta disputará o playoff caso termine na segunda posição.

Do outro lado, o Coquimbo Unido, já sem chances de classificação, ocupa a terceira posição do grupo com quatro pontos. Até o momento, registra uma vitória, um empate e três derrotas, resultando em um aproveitamento de 26%.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo, Luan Cândido e Guilherme; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista (Gustavo Neves); Mosquera, Helinho e Thiago Borbas.

Coquimbo Unido: Sánchez; Escobar, Cabrera, Hernández e Cornejo Palma; Glaby e Camargo; Barrera, Cabral e Chandía; Chávez.

Desfalques

RB Bragantino

Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Nathan Camargo e Eduardo Sasha estão no departamento médico.

Coquimbo Unido

Sem desfalques confirmados.

Quando é?