Onde assistir a Chile x Venezuela ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 Eliminatórias Sul-Americanas Chile x Venezuela Chile Venezuela

Seleções entram em campo nesta terça-feira (19), no Estádio Nacional do Chile; confira a transmissão e outras informações do jogo