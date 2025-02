Onde assistir a Chelsea x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Dérbi de Londres acontece nesta segunda-feira (03), no Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira (03), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 24ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming (confira a programação completa).

O Chelsea volta ao Stamford Bridge em um momento de certa instabilidade na Premier League, ainda buscando maior consistência sob o comando de Enzo Maresca. A recente derrota por 3 a 1 para o Manchester City, de virada, marcou a primeira da equipe em cinco jogos, mas ampliou a sequência de apenas uma vitória em sete partidas. Ademais, a defesa tem sido o principal problema, registrando apenas um clean-sheet nas dez partidas em casa até aqui.

O West Ham, enquanto isso, verá o seu técnico Graham Potter, recém-chegado, enfrentando sua ex-equipe. Os Hammers ficaram no 1 a 1 com o Aston Villa na rodada passada, mas que acabou ficando com um gosto amargo, dadas as várias chances desperdiçadas. No mais, a equipe chega embalada com uma sequência de sete partidas com bolas na rede e pela possibilidade de Potter se tornar o primeiro ex-treiandor dos Blues a triunfar no Stamford Bridge na Premier League. O retrospecto recente, contudo, não é tão favorável - o time foi goleado por 5 a 0 na última visita ao estádio rival, na temporada passada, e perdeu por 3 a 0, no primeiro turno.

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Madueke, Palmer e Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

West Ham: Areola; Coufal, Kilman e Mavropanos; Wan-Bissaka, Soucek, Álvarez e Emerson; Paqueta e Kudus; Bowen. Técnico: Graham Potter.

Desfalques

Chelsea

Mykhaylo Mudryk (suspenso), Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana e Benoit Badiashile (lesionados).

West Ham

Lucas Paqueta, Crysencio Summerville, Michail Antonio, Niclas Fullkrug e Jean-Clair Todibo (lesionados).

Quando é?