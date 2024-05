Onde assistir a Chelsea x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2023/24

Clássico londrino será disputado nesta quinta-feira (02); confira a transmissão e mais informações da partida válida pela Premier League

Chelsea e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 15h30 (horário de Brasília), pela partida atrasada da 26ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontecerá no Stamford Bridge, em Londres, e terá transmitissão ao vivo do Star+, serviço de streaming por assinatura do grupo Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (veja a programação dos jogos na íntegra).

O Totenham vive um momento de grande expectativa. Com 60 pontos os Spurs ocupam a quinta poisção na tabela, tendo o passaporte para a Europa League nas mãos, e sonham com a vaga na Champions League, que vai ficando com o Aston Villa, a 7 pontos de vantagem e preenchendo a quarta colocação.

Do outo lado, o Chelsea, em meio a uma temporada de altos e baixos, busca encerrar o ano com um lampejo de glória, mas carregando a frustração de não batalhar por mais nada na tabela, com 48 pontos e 12 atrás da zona de classifcação europeia. A partida promete ganhar contornos de emoção com a disputa acirrada pela artilharia. Erling Haaland, do Manchester City, lidera a lista com 21 gols, enquanto Cole Palmer, máximo goleador dos Blues na temporada, tem apenas um gol a menos e busca desbancar o norueguês e cinquistar sua primeira artilharia da Premier League.

Prováveis escalações

Chelsea: Petrovic; Chalobah, Badiashile, DIsasi, Cucurella; Caicedo, Gallagher, Palmer; Madueke, Mudryk e Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero, Davies; Bissouma, Saar, Maddison; Brennan Johnson, Son e Richarlison Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

Chelsea

Enzo Fernández, operado por um problema na virilha, Lavia, lesionado na coxa, e Fofana, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho, só voltam a atuar com a camisa dos Blues na próxima temporada.

Malo Gusto e Ben Chilwell, ambos com problemas no joelho, além de Reece James, Nkunku e Ugochukwu, que se recuperam de lesão no tendão da coxa, Levi Colwill e Roberto Sanches também compõem a extensa lista de desfalques por lesão do Chelsea.

Tottenham

Timo Werner, com lesão no tendão da coxa, além de Udogie, Solomon, Fraser Forster e Ryan Sessegnon, também lesionados, são as baixas do time do norte de Londres.

Quando é?

Data: quinta-feira, 2 de maio de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)