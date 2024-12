Onde assistir a Chelsea x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), no Estádio Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados na temporada, o Chelsea segue sonhando com uma vaga em competição europeia em 2024/25. No momento, ocupa a 12ª posição, com 40 pontos.

Do outro lado, o Manchester United, com 48 pontos, ocupa o sexto lugar e está a 11 pontos do Aston Villa, equipe que fecha o G-4. Na última rodada, o time empatou com o Brentford por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chelsea: Dorde Petrovic; Benoît Badiashile (Malo Gusto), Axel Disasi, Thiago Silva e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Conor Gallagher; Cole Palmer, Mykhaylo Mudryk (Raheem Sterling) e Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Manchester United: André Onana; Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphael Varane e Aaron Wan-Bissaka; Kobbie Mainoo, Scott McTominay e Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e Rosmus Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Chelsea

Wesley Fofana, Romeo Lavia, Christopher Nkunku, Reece James, Lesley Ugochukwu, Levi Colwill e Carney Chukwuemeka seguem fora.

Manchester United

Luke Shaw, Anthony Martial, Victor Lindelof e Lisandro Martinez estão no departamento médico.

Quando é?