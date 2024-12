Onde assistir a Chelsea x Fulham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Fulham se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 12h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Everton no Campeonato Inglês, o Chelsea busca a recuperação. Na vice-liderança, com 35 pontos, os Blues estão a quatro pontos do líder Liverpool. Já o Fulham, em nono lugar, com 25 pontos, vem de três empates consecutivos.

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Disasi, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo, Cole Palmer; Sancho, Neto e Jackson.

Fulham: Leno; Castagne, Diop, Robinson, Bassey; Cairney, Wilson, Andreas Pereira; King, Iwobi e Rodrigo Muniz.

Desfalques

Chelsea

Omari Kellyman, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Reece James e Wesley estão machucados.

Fulham

Emile Smith Rowe, Sander Berge, Kenny Tete, Reiss Nelson e Harrison Reed estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

Horário: 09h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge - Londres, ING

