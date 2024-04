Onde assistir a Chelsea x Everton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Clubes fecham a 33ª rodada do campeonato nesta segunda; confira mais detalhes

Chelsea e Everton entram em campo nesta segunda (15), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no Stamford Bridge e terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem grandes perspectivas para este restante de temporada no campeonato, o Chelsea tem como objetivo por um ponto final na constante instabilidade e terminar da melhor maneira possível. Perturbados pelas lesões, os Blues ocupam a nona colocação do campeonato, com 44 pontos somados.

Punido com perda de pontos pela segunda vez na temporada por violação das regras financeiras da Premier League, o Everton tenta se afastar do risco de rebaixamento mais uma vez. Com dois pontos de vantagem para o Luton Town (primeiro time dentro do Z3), os Toffees buscam aproveitar o embalo da vitória sobre o Burnley na última rodada para roubar pontos do time de Mauricio Pochettino em Londres.

Nos últimos cinco duelos entre os clubes pela Premier League, há bastante equilíbrio. São duas vitórias para o Everton, dois empates e uma vitória do Chelsea. Inclusive, no jogo do primeiro turno, o time de Sean Dyche levou a melhor no Goodison Park. Doucouré e Dobbin deixaram sua marca no triunfo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Chelsea: Petrovic; Gusto, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Young, Garner, André Gomes, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Desfalques

Chelsea

No departamento médico, Robert Sánchez, Reece James, Fofana, Colwill, Lavia, Ugochukwu e Nkunku continuam fora. Com lesões menores, Disasi e Enzo Fernández têm presença incerta. Fora dos últimos três jogos por causa de um problema no joelho, Chilwell pode retornar.

Everton

Machucados, Dele Alli e Dobbin seguem indisponíveis. Com recuperação avançada, Onana, Gueye e Danjuma podem figurar entre os relacionados.

