Onde assistir a Chelsea x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Brentford se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Astana por 3 a 1 na Liga Conferência, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Premier League. Na vice-liderança, com 31 pontos, os Blues buscam reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Liverpool. Na última rodada, a equipe venceu o Tottenham por 4 a 3.

Por outro lado, o Brentford aparece em nono lugar, com 23 pontos, vem de vitória sobre o Newcastle por 4 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Disasi, Badiashile, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernández, Madueke, Palmer, Sancho e Jackson.

Brentford: Flekken; van den Berg, Collins, Pinnock, Mbeumo, Y. Yarmolyuk, Norgaard, Lewis-Potter, Carvalho, Thiago e Wissa.

Desfalques

Chelsea

Pedro Neto está suspenso, enquanto Wesley Fofana e Reece James estão machucados.

Brentford

Aaron Hickey e Josh Dasilva estão lesionados.

Quando é?