Onde assistir a Chelsea x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (1), no Estádio Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Aston Villa se enfrentam neste domingo (01), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Após a vitória sobre o Heidenheim por 2 a 0 na Liga Conferência da UEFA, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Premier League. Em quarto lugar, com 22 pontos, os Blues buscam reduzir a diferença de nove pontos para o líder Liverpool.

Já o Aston Villa, que empatou sem gols com a Juventus na Champions League no meio da semana, busca reencontrar o caminho da vitória. Ocupando a oitava posição do Campeonato Inglês, com 19 pontos, a equipe não vence há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins.

Desfalques

Chelsea

Reece James está machucado.

Aston Villa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?