Onde assistir a Chapecoense x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (23), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Paysandu se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 12ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Operário-PR por 1 a 0 na última rodada, a Chapecoense volta a campo em busca da recuperação na Série B. No meio da tabela, com 14 pontos, a Chape está a cinco dp Sport, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Paysandu busca se afastar da zona de rebaixamento. Com 12 pontos, o Papão vem de vitória sobre o Ituano por 5 a 3 e empate com o CRB por 1 a 1 nos últimos dois jogos disputados na Série B.

Prováveis escalações

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Maílton, Bruno Leonardo, Habraão e Mancha; Auremir, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Thomás Bedinelli; Thayllon e Marcinho.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Wanderson e Kevyn; Leandro Vilela, João Vieira e Juninho; Esli Garcia, Nicolas e Jean Dias.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Robinho, Biel e Luan Freitas estão no DM, enquanto Lucas Maia cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC

Arbitragem: Kleber Ariel (árbitro), Fernanda Kruger e Andrey Luiz de Freitas (assistentes), Diego da Costa (quarto árbitro), Rodrigo Batista (VAR)