Onde assistir a Chapecoense x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Chapecoense e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 14 pontos, a Chapecoense vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados. Já o Operário-PR, com 18 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas na Série B.

Prováveis escalações

Chapecoense: Cavichioli, Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha, Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Thomás, Marcinho e Mário Sérgio.

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.

Desfalques

Chapecoense

JP Galvão vai cumprir suspensão.

Operário-PR

Quando é?

Data: segunda-feira, 17 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC

Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo (árbitro), Fabiano da Silva e Guthieri Javarini (assistentes), Julio Cesar Pfleger (quarto árbitro), Marcio Henrique de Gois (VAR)