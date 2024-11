Onde assistir a Chapecoense x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Novorizontino entram em campo na tarde deste sábado (2), a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Em casa, a Chapecoense entra em campo buscando mais uma vitória para se distanciar cada vez mais do Z-4. A Chape está na 13ª posição, com 40 pontos.

Já o Novorizontino é o vice-líder, com 60 pontos. A equipe do interior paulista quer ganhar para dar mais um passo rumo ao acesso, além de continuar na briga pelo título.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Rodrigo Moledo, João Paulo; Mailton, Auremir, Giovanni Augusto, Rafael Carvalheira, Walter Clar; Marcinho, Mário Sérgio.

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Renato Palm, Rafael Donato, Patrick; Geovane, Eduardo, Marlon; Neto Pessoa, Lucas Cardoso, Waguininho.

Desfalques

Chapecoense

Eduardo Doma cumpre suspensão.

Novorizontino

Jordi e Luisão cumprem suspensão.

Quando é?