Onde assistir a Chapecoense x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (5), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas, a Chapecoense entra em campo pressionada pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Em 17º lugar, com 19 pontos, a Chape está a três do Botafogo-SP, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o Mirassol está na briga pelo acesso. Com 29 pontos e um aproveitamento de 53% na Série B, a equipe vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Maílton, Moledo, Habraão, Mancha; Bruno Leornado, Tarik Boschetti, Perotti, Marlone, Marcinho; Rafael Carvalheira.

Mirassol: Alex Muralha; Zeca, Luiz Otávio, João Victor, Lucas Ramon; Gabriel, Danielzinho, Negueba; Fernandinho, Dellatorre e Chico.

Desfalques

Chapecoense

Eduardo Doma cumprirá suspensão.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC