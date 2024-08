Onde assistir a Chapecoense x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em situações delicadas, Chapecoense e Guarani duelam na tarde deste sábado (17), a partir das 15h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há seis partidas, a Chapecoense caiu para o 18º lugar, com 19 pontos. Em casa, a Chape busca a recuperação para continuar com forças para lutar contra o rebaixamento.

O Guarani, por sua vez, quer quebrar um jejum que carrega ao longo de todo o campeonato: ainda não venceu fora de casa. O Bugre, no entanto, vem de vitória no jogo passado, mas segue na lanterna, com 14 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Foguinho, Tarik Boschetti, Maílton, Giovanni Augusto, Marcinho; Mário Sérgio.

Guarani: Vladimir, Pacheco, Renê Santos, Douglas Bacelar e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Anderson Leite; João Victor, Airton e Caio Dantas.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Matheus Salustiano e Luan Dias cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó - SC