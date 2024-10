Onde assistir a Chapecoense x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (21), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Santos na última rodada da Série B, a Chapecoense, com 37 pontos, segue na luta contra o rebaixamento. O Goiás, por sua vez, está no meio da tabela, com 42 pontos, mas não vence há dois jogos: perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova e empatou por 2 a 2 com o América-MG.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira, Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar; Tárik, Marlone, Rafael Carvalheira; Marcinho, Mário Sérgio e Italo.

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, Messias, Sander; Marcão, Juninho, Rafael Gava; Paulo Baya, Breno Herculano e Rildo.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Galhardo, Régis, Edu e Douglas Teixeira estão no DM.

Quando é?