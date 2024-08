Onde assistir a Chapecoense x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e CRB se enfrentam neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há oito jogos, com cinco derrotas e três empates, a Chapecoense entra em campo pressionada pela vitória. Na zona de rebaixamento, com 20 pontos, a equipe busca a recuperação para deixar o Z-4.

O CRB, com 24 pontos, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Assim como o seu rival, o time alagoano vem enfrentando uma sequência negativa, com quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Auremir, Foguinho e Neilton; Marcelo Jr, Mário Sérgio e Marcinho.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Gustavo Henrique e Willian Formiga; Falcão, João Paulo e Chay (João Neto); Kleiton, Léo Pereira (Rafael Bilu) e Anselmo Ramon.

Desfalques

Chapecoense

Brenner, Benítez, Cavichiolli e Gustavinho. Moisés e Pedro Barcelos seguem fora.

CRB

Gegê cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC