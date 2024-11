Onde assistir a Chapecoense x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (17), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Coritiba se enfrentam neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena Condá, pela 37ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, a Chapecoense, ocupando a 15ª posição com 41 pontos, encara o confronto deste domingo como uma verdadeira "final". Já o Coritiba, no meio da tabela com 50 pontos, não possui mais chances de acesso e apenas cumpre tabela.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Tárik, Foguinho e Marcinho; Rafael Carvalheira, Perotti e Ítalo.

Coritiba: Pedro Morisco (Benassi); Jhonny, Thalisson, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Geovane Meurer, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado.

Desfalques

Chapecoense

João Paulo e Mário Sérgio estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Coritiba

Morelli e Eberth estão machucados, enquanto Sebastián Gómez está com a seleção da Colômbia.

Quando é?