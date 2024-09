Onde assistir a Chapecoense x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Ceará se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 26ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com 25 pontos, a Chapecoense pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória, enquanto o Ceará, com 39 pontos, busca entrar no G-4. O Vozão chega embalado para confronto com três vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira, Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha; Foguinho, Tárik, Thomás (Giovanni Augusto); Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho.

Ceará: Richard, Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Eric; De Lucca, Lourenço, Lucas Mugni; Erick Pulga, Aylon e Barceló.

Desfalques

Chapecoense

Bruno Leonardo está machucado, enquanto João Paulo e Maílton vão cumprir suspensão.

Ceará

Matheus Bahia, Richardson e Saulo Mineiro estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC