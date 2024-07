Onde assistir a Chapecoense x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (14), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Brusque se enfrentam neste domingo (14), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 15ª da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programaçãocompleta).

Com apenas uma vitória em casa na Série B - sobre o Ituano por 3 a 1 na rodada de estreia -, a Chapecoense aparece no meio da tabela, com 17 pontos e um aproveitamento de 40% no torneio. Já o Brusque, na zona de rebaixamento, com 13, vem de quatro empates consecutivos.

Prováveis escalações

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Marcelinho, Bruno Leonardo, Habraão, Mancha; Foguinho, Tarik Boschetti, Marcinho, Thomás, Marlone; Mário Sérgio.

Mais artigos abaixo

Brusque: Mateus Nogueira; Wallace Reis, Ianson, Everton Alemão; Marcelo, Rodolfo Potiguar, Paulinho Moccelin, Mateus Pivô, Marcos Serrato; Keké e Olavio.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Luiz Henrique está em transição física, enquanto Alex Ruan, Jhemerson e Guilherme Queiróz estão no DM.

Quando é?